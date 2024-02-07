Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 Kilogram Kokain Ele Geçirdi - Son Dakika
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Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 Kilogram Kokain Ele Geçirdi

Bursa\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 Kilogram Kokain Ele Geçirdi

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda bir SUV araçta satışa hazır halde 3 kilo 300 gram kokain ele geçirdi. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edileceği belirtildi. Ayrıca, şahsın kullandığı cipte sahte basın kartı da bulundu.

07.02.2024 13:11
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Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nefes kesen operasyonla bir SUV araçta satışa hazır halde 3 kilo 300 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmalarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.İ.M. isimli şahsı gözaltına aldı. H.İ.M.'nin üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramada satışa hazır halde 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Şahsın kullandığı cipte sahte basın kartı da ele geçirildi - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 Kilogram Kokain Ele Geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 Kilogram Kokain Ele Geçirdi - Son Dakika
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