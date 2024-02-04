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Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinden kaçan sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, dur ihtarına uymamaktan ve makas atmaktan cezai işlem uygulandı.

04.02.2024 08:16
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Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinden kaçan sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay saat 23.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Tandoğan caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri 16 KLT 07 plakalı otomobilin dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kaçmaya başlayan sürücü, trafik ekiplerinin aracına çarpıp hızla kaçmaya devam etti. Ekipler şahısların peşine düştü. Bursa- Ankara karayolu üzerinden Bozüyük istikametini hızla kaçarken sol ön lastiği patlayan sürücü, durmadan kaçmaya devam etti. Ekipler, kovalamaca sonucu aracı önüne geçerek durdurdular. Yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan sürücü Furkan Ö.(27), polise ekiplerine, "Amirim psikolojik sıkıntılarım var. Psikolojim bozuk. Ben kaçtım. Ama bunları nasıl yaptım yemin ediyorum bilmiyorum. Hayatım bitti amirim benim" diyerek yardım istedi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977, dur ihtarına uymamaktan bin 440 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ve arkadaşı Murat G.(26), ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücü Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez ekiplerin dur ihtarına uymadığı öğrenildi.

Bursa\'da nefes kesen kovalamaca kamerada
Kaynak: İHA

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