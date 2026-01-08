Burulaş'tan havalimanı seferleri hakkında son dakika duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Burulaş'tan havalimanı seferleri hakkında son dakika duyurusu

Burulaş\'tan havalimanı seferleri hakkında son dakika duyurusu
08.01.2026 14:26  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Burulaş, Sabiha Gökçen otobüs seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle aksama yaşandığını duyurdu. Şiddetli lodos nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nün zaman zaman trafiğe kapatılabileceği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Burulaş Firması, olumsuz hava şartları sebebiyle Sabiha Gökçen otobüs seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu.

Burulaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Şiddetli lodos nedeniyle güzergahımız üzerinde bulunan Osmangazi Köprüsü, zaman zaman ve geçici olarak trafiğe kapatılabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak BBUS araçlarımızın yolculuk sürelerinde uzama yaşanabilmektedir.Seyahat planlamanızı bu bilgiyi dikkate alarak yapmanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederim." - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, 3-sayfa, Ulaşım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Burulaş'tan havalimanı seferleri hakkında son dakika duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Başkan Bozbey’e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı Başkan Bozbey'e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı
Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı
TFF’nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu Sercan Yıldırım isyan etti TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Rusya’da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü

14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:51
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 14:29:32. #7.11#
SON DAKİKA: Burulaş'tan havalimanı seferleri hakkında son dakika duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.