Burulaş\'tan havalimanı seferleri hakkında son dakika duyurusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Burulaş Firması, olumsuz hava şartları sebebiyle Sabiha Gökçen otobüs seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu.

Burulaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Şiddetli lodos nedeniyle güzergahımız üzerinde bulunan Osmangazi Köprüsü, zaman zaman ve geçici olarak trafiğe kapatılabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak BBUS araçlarımızın yolculuk sürelerinde uzama yaşanabilmektedir.Seyahat planlamanızı bu bilgiyi dikkate alarak yapmanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederim." - BURSA