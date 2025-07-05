Bursa\'da Orman Yangını: 1 Kişi Tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanda odun keserken motorlu testerenin egzozundan yangına sebep olan 9 kişiden biri tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi'nde 3 gün önce orman yangını başladı. Alevlere 1 insansız hava aracı (İHA), 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edildi. Yangın 23 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın'ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına sebep olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı, H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürdürülüyor. - BURSA