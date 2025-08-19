Bursa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterlerle havadan müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, Nilüfer'de paniğe neden olan alevler havadan da görüntülendi. - BURSA