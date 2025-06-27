Bursa'da Orman Yangını Yerleşime Sıçradı - Son Dakika
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Bursa'da Orman Yangını Yerleşime Sıçradı

27.06.2025 16:17
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Osmangazi'de çıkan yangın, rüzgarla büyüyüp evlere zarar verdi. Tahliyeler yapıldı, soğutma sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Yangında bazı ev ve bahçeler zarar görürken, mahalle halkı tahliye edildi. Evi zarar gören Caner Ertçetin ise yangına sebep olanlara sert sözlerle tepki gösterdi, beddua etti.

Yangın, öğle saatlerinde İstanbul- Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında başladı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı. Panik yaşayan mahalle sakinleri, can güvenlikleri için evlerini terk etti.

Yangında evi zarar gören Caner Ertçetin, "Zamanında dedelerimiz buraya çam ağaçları dikti. Gençlere güzel bir doğa bırakalım diye uğraştılar. Şimdi biri sigara mı attı, yoksa rant için mi yakıldı bilmiyorum ama 3 kuruş uğruna bu doğayı bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Başka bir vatandaş ise, "Çok korktuk, biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Bazı komşularımızın evleri zarar gördü. Sağolsunlar ekiplerde seferber oldu"

Yangına havadan helikopterlerle, karadan ise çok sayıda ekip ve gönüllülerle müdahale edildi. Alevler ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bazı evlerde maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Orman Yangını Yerleşime Sıçradı - Son Dakika

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