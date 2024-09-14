Bursa\'da Orman Yangınına Müdahale

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, 2 helikopter ve 6 araçla karadan müdahale ediliyor.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetköy- Çağlayan mevki arasındaki ormanlık başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, 2 helikopter ve 6 araçla hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. - BURSA