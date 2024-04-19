Bursa'da Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Sebebiyle Yollar Kapatılacak - Son Dakika
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Bursa'da Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Sebebiyle Yollar Kapatılacak

Bursa\'da Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Sebebiyle Yollar Kapatılacak

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 21 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Osmangazi Tarihi Kent koşusu nedeniyle kapatılacak yollar hakkında açıklama yaptı. Koşu, iki farklı güzergahta gerçekleşecek ve etkinlik süresince belirtilen yollar trafiğe kapatılacak.

19.04.2024 15:23
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Bursa'da 21 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Osmangazi Tarihi Kent koşusu sebebiyle, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü kapatılacak yollar ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "21 Nisan Pazar günü saat 10.30 itibariyle Saltanat Kapı'dan başlayarak Pınarbaşı Parkı'nda son bulacak iki farklı güzergahta Osmangazi Tarihi Kent Koşusu yapılacaktır. Saat 10.00 itibariyle Çakırhamam kavşağı, Temiz Cadde, Saltanat Kapı, Hasta Yurdu Caddesi, Kaplıca Caddesi, 2. Murat Caddesi, Hamzabey Caddesi, Çekirge Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Kükürtlü Caddesi, Dr. Rüştü Burlu Caddesi, Stadyum Caddesi, Altıparmak Caddesi, Haşim İşcan Caddesi, Ali Ferruh Yücel Caddesi, Gökdere Bulvarı, Irgandı Köprüsü, Cemal Nadir Caddesi, Atatürk Caddesi, Kazım Baykal Caddesi, Ortapazar Caddesi, Kavaklı Caddesi, Kaleboyu Caddesi, Güranlı Sokak arasına kadar olan güzergah etkinlik bitiş saati olan 13.30'a kadar araç trafiğine kapatılacaktır." - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Sebebiyle Yollar Kapatılacak - Son Dakika
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