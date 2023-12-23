Bursa Otobanında Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Bursa'da otobanda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 21: 30 sıralarında Bursa Otobanı Selçukgazi Tünel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut D. (22) idaresindeki 34 SRH 30 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün idaresinden çıkarak yine aynı istikamette seyir halindeki 10 ED 164 plakalı tırın dorsesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mahmut D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA