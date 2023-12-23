 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa Otobanında Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Otobanında Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Bursa Otobanı Selçukgazi Tünel mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, aynı istikamette seyir halindeki bir tırın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa Otobanında Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı
23.12.2023 - 01:02,
Abone Ol

Bursa'da otobanda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 21: 30 sıralarında Bursa Otobanı Selçukgazi Tünel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut D. (22) idaresindeki 34 SRH 30 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün idaresinden çıkarak yine aynı istikamette seyir halindeki 10 ED 164 plakalı tırın dorsesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mahmut D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Bursa, Hastane, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa Otobanında Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


00:47
Fransız askerleri Nijer'den çekildi Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04
AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi

Son Dakika
00:47 Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04 AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 01:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Otobanında Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement