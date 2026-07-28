Bursa’da düğün konvoyunun önünü bu sefer otobüs kesti
Bursa'da belediye otobüsü sürücüsü, düğün konvoyunun önünü keserek geleneği sürdürdü. Damat, otobüs şoförüne zarf verdi. İlginç anlar vatandaşları gülümsetti.
Bursa'da belediye otobüsü hattından geçen düğün konvoyunu gören otobüs sürücüsü, konvoyun önünü kesti. İlginç anlar vatandaşları gülümsetirken, damat ise otobüs şoförüne zarf verdi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden geçen düğün konvoyunu gören halk otobüsü şoförü, otobüsü konvoyun önüne kırarak geleneği sürdürdü. Bir süre duraklayan konvoy, damadın otobüs şoförüne zarf vermesiyle beraber tekrar hızlandı. İlginç anlar, vatandaşları gülümsetti. O anlar kamerada.
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