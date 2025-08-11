Bursa'da Otobüs Şoförü Müstehcen Video İzlerken Yakalandı - Son Dakika
Bursa'da Otobüs Şoförü Müstehcen Video İzlerken Yakalandı

11.08.2025 16:54  Güncelleme: 16:56
Bursa'da halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken müstehcen içerikli video izlerken yolcular tarafından kaydedildi. Şoförün meslekten men edilmesi ve yasal işlem başlatılmasıyla sonuçlanan olay büyük tepki topladı.

Bursa'da seyir halinde müstehcen içerikli video izlerken vatandaşlar tarafından kayda alınan özel halk otobüsü şoförü meslekten men edilip, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay, gece şehiriçi ring yapan özel halk otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, halk otobüsünü kullanan şoförün seyir halindeyken bir yandan da cinsel içerikli video izlediğini gören hemen arka koltuktaki bir kadın, sürücüyü video izlerken kayda aldı. Bir süre sonra şoföre seslenen kadın "Video izlemeyi kesecek misin? Otobüs kullanırken video izlemek de ne oluyor? Plakanı da alıp şikayet edeceğim" diye bağırıp tepki gösterdi. Bunun üzerine "Yanlış oldu, özür dilerim" diyen şoför hatasını örtbas etmeye çalıştı. Sosyal medyada yayılan şoförün otobüs kullanırken video izlemesi büyük tepkiye neden oldu. Yolcuların şikayeti üzerine harekete geçen yetkililer, şoför hakkında idari ve hukuki işlem başlattı. Şoför, hem meslekten men edildi hem de hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası Başkan Vekili Ramazan Çalan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olayı yaşayan vatandaş karakola giderek şikayetçi olmuş. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şoförün toplu taşıma kartı iptal edildi. Biz de oda olarak gerekli işlemleri yaparak kendisini görevden uzaklaştırdık. Bu kişi artık Bursa'da ya da başka bir yerde şoförlük yapamaz. Kurum ve camia olarak bizleri son derece rahatsız eden bir olaydı" dedi.

Çalan, şoförün resmi olarak meslekten men edildiğini belirterek, halkın güvenliğini ve huzurunu tehlikeye atan hiçbir davranışa tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

