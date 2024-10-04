Bursa'da Otobüs Şoförü Yolcuları İndirdi, 'Psikolojim Bozuldu' Dedi - Son Dakika
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Bursa'da Otobüs Şoförü Yolcuları İndirdi, 'Psikolojim Bozuldu' Dedi

Bursa\'da Otobüs Şoförü Yolcuları İndirdi, \'Psikolojim Bozuldu\' Dedi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir belediye otobüs şoförü, yolcularla yaşadığı tartışma sonrası otobüsü yol kenarına çekerek tüm yolcuları indirdi ve 'psikolojim bozuldu' diyerek hareket etmedi.

04.10.2024 09:04  Güncelleme: 09:07
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Bursa'da yolcuyla tartışan belediye otobüs şoförü yol kenarında durup, "Psikolojim bozuldu" diyerek hareket etmedi. Şoför yolcuları otobüsten indirdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü şoförü yolculardan biriyle henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine şoför, otobüsü yol kenarına çekerek tüm yolcuların inmesini ve gitmeyeceğini söyledi. Tüm yolcular duruma isyan ederek otobüsten inmek zorunda kaldı.

Psikolojisinin bozulduğunu öne süren şoför yarım saat dinlendikten sonra yoluna devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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