Bursa'da seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. Dumanların yükseldiği otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BURSA
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