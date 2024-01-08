10:38 • •
10:33 • •
Bursa'da otomobil ile drift atarak mahalle sakinlerine rahatsızlık veren sürücü kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geniş bir yolda toplanan 3 otomobilden birisinin sürücüsü, fırsat bildiği yolda drift atarak mahalle sakinlerine rahatsızlık verdi. Bir süre burada dirft atan şahıslar daha sonra seyir haline geçerek gözden kayboldu.
Drift atan aracın o anları cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da otomobil ile drift atan sürücü kameraya yansıdı - Son Dakika