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Bursa'da otomobil ile drift atan sürücü kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil ile drift atan sürücü kameraya yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Mahallesi'nde, bir otomobil sürücüsü geniş bir yolda drift atarak mahalle sakinlerine rahatsızlık verdi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa\'da otomobil ile drift atan sürücü kameraya yansıdı
08.01.2024 - 09:55,
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Bursa'da otomobil ile drift atarak mahalle sakinlerine rahatsızlık veren sürücü kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geniş bir yolda toplanan 3 otomobilden birisinin sürücüsü, fırsat bildiği yolda drift atarak mahalle sakinlerine rahatsızlık verdi. Bir süre burada dirft atan şahıslar daha sonra seyir haline geçerek gözden kayboldu.

Drift atan aracın o anları cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da otomobil ile drift atan sürücü kameraya yansıdı - Son Dakika


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