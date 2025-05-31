Bursa'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Fatih E. yönetimindeki 16 BFY 650 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Yaşanan kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Fatih E.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan sürücüyü arıyor.