Bursa\'da Otomobil Motosiklete Çarptı

Bursa- Çanakkale kara yolu üzerinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi savrularak yaralandı.
Kaza, Karacabey ilçesi Karasu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadan P.'nin idaresindeki 16 BNG 057 plakalı otomobil, Karacabey'den Bandırma'ya seyreden Taner F.'nin (45) kullandığı 34 KCB 541 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan sürücü Taner F. ile arkasında oturan İryna F. (33) yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA
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