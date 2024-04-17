Bursa'da otomobil sokak ortasında alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'da bir otomobil sokak ortasında alev alev yandı.
Yangın, Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokakta bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak ortasında alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobil alev alev yanması vatandaşların kamerasına yansıdı
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Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye Başkanı Davut Kılıç, ilçede herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.
Mersin'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 68 BT 456 plakalı otomobil ile 34 HJY 494 plakalı araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Bölge sakinleri, kavşağa ışık ve kamera sistemi takılması taleplerinin henüz karşılanmadığını belirtti.
Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Belediye Başkanı Davut Kılıç, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
İstanbul'da yüzlerce taksici, gasp edilip öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na cenazeyi getirdi ve güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı ve basın açıklaması yaptı. Taksiciler, seslerini duyurmak ve benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.
İstanbul Sarıyer'de aracına binen yabancı uyruklu şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışmıştı. Şahıs, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, can ve mal güvenliği için yetkililerden çözüm talep etti.
İstanbul Sarıyer'de aracına binen yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Taksici ve şahıs arasında çıkan tartışma sonucunda taksici 5 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı, yetkililerden can ve mal güvenliği için önlem alınmasını talep etti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Uygulamalar kapsamında şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapılırken, araçlarda da arama yapıldı. Alkolü olarak direksiyon başında yakalanan ve aranması bulunan kişilere işlem yapıldı. Uygulama ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi amaçlanıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı. Olay, Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli kaçarken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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