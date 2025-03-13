Bursa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Can S. yönetimindeki 26 AKV 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tarlaya uçan araç takla atarak ters durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü kendi imkanıyla araçtan çıktı. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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