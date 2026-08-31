Bursa\'da Otomobile Yakıt Doldururken Kaza: 1 Ölü

Bursa'da yakıtı biten otomobil sürücüsü, aracına yakıt doldurduğu sırada arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Kale Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 P 0943 plakalı otomobil sürücüsü Turan Reşber, yakıtı bitince aracını sağ şeride çekti. İddiaya göre, güvenlik tedbiri almadan aracına yakıt dolumu yaparken, Halit T. idaresindeki 16 BGR 322 plakalı kamyonet Reşber'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turan Reşber, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ağır yaralanan Turan Reşber, yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Reşber, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.