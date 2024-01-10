Bursa\'da Otomobiline Çakar Takarak Polisçilik Oynayan Sürücüye Cezai İşlem

Bursa'da otomobiline çakar takarak polisçilik oynayan sürücüye, ekipler tarafından 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

Otomobiline taktığı çakar ile birlikte merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde bulunan arkadaşlarının yanına giden sürücü, o anları saniye saniye kayda aldı. Kayda aldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Durum üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili kısa süre içerisinde buldu. Sürücüye, 'Işıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen otomobillere takmak ve kullanmak' suçundan toplamda 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi. - BURSA