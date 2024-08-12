Bursa\'da otomobiller çarpıştı: 2\'si çocuk 4 yaralı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.10 sıralarında İstanbul- İzmir otoyolu Harmanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan Cihan Özden (39) idaresindeki 34 KOS 024 plakalı otomobil ile Erdoğan Yeşilvöz (38) yönetimindeki 06 AE 5388 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Cihan Özden ile araçta bulunan Merve Özden (34), Mila Özden (6) ve Parla Özden (2) yaralandı. 2'si çocuk 4 yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA