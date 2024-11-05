Bursa\'da Özel Güvenlik Eğitimine KAAN Uygulaması

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Koordinesinde, Üniversitelerde eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarda, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında herhangi bir olumsuzluk çıkması halinde öğrenci ile ilk teması kuracak olan özel güvenlik görevlilerine "KAAN Uygulaması" eğitimi verdi.

31 Ekim-01 Kasım 2024 tarihleri arasında, Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüklerine bağlı birimlerde görev yapan 135, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, spor salonları) bünyesinde görev yapan 150, toplamda 285 özel güvenlik görevlisine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinden eğiticiler ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Büro Amirliğinde görevli psikolog tarafından özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler ve KAAN uygulaması, güvenlik farkındalığı, etkili iletişim ve öfke kontrolü, kitle psikolojisi, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmetleri, uyuşturucu madde bilgileri ile terörle Mücadele konularında eğitim verildi. - BURSA