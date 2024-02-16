Bursa'da özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti - Son Dakika
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Bursa'da özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti

Bursa\'da özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti. Vatandaşlar şaşkınlık içinde o anları izledi.

16.02.2024 09:43  Güncelleme: 09:44
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Bursa'da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti. O anları gören vatandaşlar otobüsün nasıl hareket ettiğini idrak edemezken, bazıları ise o anları kayda aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti - Son Dakika
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