Bursa'da motosiklet alev alev yandı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki motosiklet alev alev yandı.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin park ettiği motosiklet kısa süre sonra alev aldı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosiklet, kısa sürede alev alev yanarak küle döndü.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Yanarak Küle Döndü - Son Dakika
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