Bursa'da ısınmak için yaktıkları ateş çocuk parkını küle çevirdi
BURSA - Bursa'da üşüdükleri için çocuk parkında ateş yakmak isteyen gençler parkta bulunan malzemeleri yaktı.
Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 4. Gül sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta oturan bir grup genç üşüdükleri için ateş yaktı.
Kısa sürede büyüyen ateş, parkta bulunan oyun guruplarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, parkın bitişiğindeki bina sakinleri panik yaşadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Park Yangını: Gençlerin Ateşi Kontrolsüz Büyüdü - Son Dakika
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