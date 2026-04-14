Bursa\'da Park Yeri Tartışması Paniğe Neden Oldu

Bursa'da gece saatlerinde komşular arasında çıkan park yeri tartışması kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe neden oldu.

Olay, Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araç parkı nedeniyle başlayan sözlü tartışma giderek alevlendi. Tarafların birbirine sert tepki göstermesi üzerine komşularda sokağa dökülürken, yaşanan gerginlik mahalle sakinlerini tedirgin etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, muhtemel bir büyümenin önüne geçmek amacıyla bölgeye 7-8 takviye ekipler yönlendirildi.

Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, olay büyümeden kontrol altına alındı. Tarafların kısa süre sonra kendi aralarında anlaşmasıyla gerginlik sona erdi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi. - BURSA