Bursa\'da Piknik Ateşi Orman Yangınına Yol Açtı

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Hamamlıkızık bölgesinde piknikçilerin söndürmeden bıraktığı ateş ormanı küle çeviriyordu. Çardaktaki yangın küse sürede söndürüldü.

Olay, Bursa'nın doğa turizmiyle öne çıkan Hamamlıkızık bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için ormanlık alana gelen bir grup, yaktıkları ateşi söndürmeden bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra alevler çevredeki çardağa sıçradı ve kısa sürede büyüyerek çardağı tamamen sardı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sırasında çardak tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması muhtemel bir felaketin önüne geçti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hafta sonu Uludağ'da büyük panik yaşandı

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