Bursa\'da Plakasız Motosiklet Kovalamacası

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Bursa'da polisin, üzerinde şüpheli şahıslar olan plakasız motosikleti kovalama anları bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan polis ekibi plakası olmayan motosiklet üzerinde iki şüpheli şahsın olduğunu gördü. Polis ekibinin 'dur' ihtarında bulunduğu motosiklet durmayarak kaçmaya başladı. Polisin motosikleti kovalama anları ise bir vatandaş tarafından kaydedildi. - BURSA