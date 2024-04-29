Bursa'da Podyum Park'ta Silahlı Kavga: Güvenlik Görevlisi Yaralandı, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Darp Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Podyum Park'ta Silahlı Kavga: Güvenlik Görevlisi Yaralandı, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Darp Edildi

Bursa\'da Podyum Park\'ta Silahlı Kavga: Güvenlik Görevlisi Yaralandı, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Darp Edildi

Bursa'da bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi'nde çıkan silahlı kavgada bir güvenlik görevlisi bacağından vuruldu. Aynı mekanda çalışan güvenlik görevlileri ise olay yerinden görüntü alan İhlas Haber Ajansı muhabirini darp etti. Olayın ardından Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, saldırının faillerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

29.04.2024 02:27
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Bursa'da Podyum Park Eğlence Merkezi'nde çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki genç bacağından vuruldu. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, aynı mekanda çalışan güvenlik görevlileri ise olay yerinden görüntü alan İhlas Haber Ajansı muhabirini darp etti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Klarnet isimli bir eğlence mekanında güvenlik çalışan olarak çalışan Murat Enes K. (26), arasında husumet olan kişiyle mekan kapısında karşılaşınca aralarında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce saldırgan, Murat Enes K.'yi yanında taşıdığı silah ile bacağından vurdu. Panikleyen vatandaşlar kaçışırken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptığı ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

Olay yerine gelen basın mensubunu darp ettiler

Yaşanan hadise sonrası, olay yerinde polis ekiplerinin çalışmalarını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Abdullah Bozkurt ise aynı mekanda çalışan özel güvenliklerin saldırısına uğradı. Haber görevini yerine getiren basın mensubu yaklaşık 10 kişinin kendisini darp etmesiyle yerde kaldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırganların elinden alınan basın mensubu ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Aynı eğlence merkezinde arka arkaya silahlı saldırı

Öte yandan Podyum Park Eğlence Merkez'inde geçtiğimiz gün de silahlı saldırı yaşanmış ve bir kişi yaralanmıştı.

"Saldırganların hak ettikleri cezayı almasını bekliyoruz"

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, İHA muhabirinin görev yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzülerek öğrendiğini belirterek kınama mesajı yayınladı.

Saldırının faillerinin takipçisi olacaklarını belirten Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bu akşam Bursa'da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldım. Edindiğimiz bilgiye göre, İhlas Haber Ajansı muhabiri genç meslektaşımız Abdullah Bozkurt, Podyum Park'ta meydana gelen bir olay hakkında bilgi toplarken Klarnet isimli mekanın yetkilileri ve güvenlikçileri tarafından feci şekilde dövülerek hastaneye kaldırılmış. Tek tesellimiz meslektaşımızın hayati tehlikesinin olmamasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan meslektaşımıza 'geçmiş olsun' diyor, saldırganların yakalanarak hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak konunun takipçisi olacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Podyum Park'ta Silahlı Kavga: Güvenlik Görevlisi Yaralandı, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Darp Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Podyum Park'ta Silahlı Kavga: Güvenlik Görevlisi Yaralandı, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Darp Edildi - Son Dakika
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