Bursa\'da polis kovalamacasında motosikletli kaza yaptı

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Bursa'da polisten kaçan motosikletli şahıs dönüş yaptığı esnada yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yere düşen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde motosikletli bir sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Cadde üzerinde başlayan kovalamaca sonrası kaçan motosikletli, dönüş yaptığı esnada motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip yere düştü. Yerde sürüklenen sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün, evrakları eksik olduğu için kaçtığı iddia edildi. - BURSA