Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü Bursa\'da Kutlandı

Polis teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü Bursa'da da törenle kutlandı. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu tarafından Heykel'deki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası olması nedeniyle Heykel'de bulunan Atatürk anıtına çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Törene Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sait Akın Zaimoğlu, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Yücel Öktem ve ilçe emniyet müdürleri ile sivil toplum kuruluşları katıldı. İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu'nun anıt önüne çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Polis ekiplerinin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören son bulurken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizin ve yurdumuzun her köşesinde başarılı çalışmalar yapan Emniyet Teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyor, görevi başında şehit olan polislerimizi de rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA
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Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının her türlü suç ve suç oluşumları ile mücadele ettiğini vurguladı ve halka profesyonel bir güvenlik hizmeti sunma hedeflerini dile getirdi. Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatı katıldı.
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