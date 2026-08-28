Bursa\'da Rütbe Terfi Töreni

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden personeli için 'Rütbe Terfi Töreni' düzenlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan personelin bir üst rütbeye terfi etmesi dolayısıyla 'Rütbe Terfi Töreni' düzenlendi. Törende, bir üst rütbeye terfi eden personelin yeni rütbeleri takdim edildi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, terfi eden personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını temenni etti. Tören, günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar ile jandarma personeli katıldı