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Bursa'da Sanayi Bölgesinde Yangın

Bursa'da bir işyerinin bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olay anları ise kameraya yansıdı.

Bursa\'da Sanayi Bölgesinde Yangın
12.12.2023 - 10:27,
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Bursa'da sanayi bölgesindeki bir işyerinin baca kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın kontrol altına alınırken, korkutan alevler kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesine bağlı organize saniye bölgesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İş yerinin çatı kısmında yükselen alevler üzerine çalışanlar yangına müdahale etmek iste de başarılı olamadı. Durum üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürmeyi başarırken, neyse ki korkulan yaşanmadı. O anlar ise kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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