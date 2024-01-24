 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da servis aracının altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da servis aracının altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

Bursa'da servis otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

Bursa\'da servis aracının altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 22:38,  Güncelleme: 22:42
Abone Ol

Bursa'da feci kaza kamerada…Servis aracının altında kalarak sürüklenen temizlik işçisi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da servis otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı çevrede bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki servis otobüsü Yıldırım Belediyesi'nde temizlik görevlisi Emin Durmuşidaresindeki motosikleti dört yol ağzında fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Durmuş otobüsün altında kalırken, yaklaşık 6 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Durmuş'un ilk yardımına çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekibi Durmuş'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde servis otobüsünün Durmuş'un kullandığı motosiklete çarptığı ve bir süre altında sürüklediği görüldü.

Emin Durmuş'un cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mahalle muhtarı Mehmet Çakır, "Servis otobüsünün meydana getirdiği bir kaza. Doğu istikametinden otobüsümüz geliyor, 105. Sokak'tan Emin abimiz geliyor. Kör nokta zaten burası. Otobüs motoru altın alarak 5-6 metre kadar sürüklüyor. Oradan hastaneye götürüyorlar ama maalesef Emin abimizi kaybettik. Her gün gördüğümüz bir kişiydi. Belediyemizin çalışanıydı zaten. Muhtarlığımızın bulunduğu yerde kart okuma sistemi var. Her sabah ve her akşam gelip kartını basıp evine gidiyordu. Kendi halinde bir abimizdi.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yıldırım, Bursa, İş Kazası, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da servis aracının altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


01:30
MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu
01:27
3 ilin emniyet müdürü değişti 3 ilin emniyet müdürü değişti
00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
00:18
Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı
23:57
ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı

Son Dakika
01:30 MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu
01:27 3 ilin emniyet müdürü değişti
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
00:18 Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:57 ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 02:21:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da servis aracının altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement