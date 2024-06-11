Bursa'da seyir halindeki motosiklet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bursa'da seyir halindeki motosiklet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Narlıdere Mahallesi'nde seyir halindeki bir motosiklet aniden alev aldı. Motosiklet sürücüsü canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

11.06.2024 09:28
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Bursa'da seyir halindeki motosiklet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsü motosikleti durdurmasının ardından canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da seyir halindeki motosiklet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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