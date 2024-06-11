3.Sayfa

Bursa'da seyir halindeki motosiklet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsü motosikleti durdurmasının ardından canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA