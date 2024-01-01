 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Sürücü hızla otomobili sağa çekerek canını kurtardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri söndürdü. Olay anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa\'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
01.01.2024 - 23:02,
Abone Ol

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna dönerken o anlar vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken durumu fark eden sürücü hemen otomobili sağa çekerek canını kurtardı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Otomobilin alev alev yanma anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:07:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement