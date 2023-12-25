 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Sigara ve Alkol Kaçakçılarına Göz Açtırılmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Sigara ve Alkol Kaçakçılarına Göz Açtırılmadı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi yapılan operasyonlarda 2 işletme ve 14 şahsa toplamda 69 bin 112 lira ceza kesti. Yapılan kontrollerde ise birçok kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Bursa\'da Sigara ve Alkol Kaçakçılarına Göz Açtırılmadı
25.12.2023 - 23:37,
Abone Ol

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi sigara ve alkol kaçakçılarına göz açtırmadı. 2 işletme ve 14 şahsa toplamda 69 bin 112 lira ceza kesildi.

Jandarma ekiplerince 36 alkollü mekan, 108 büfe, 252 bakkal, 111 kahvehane ve 2 tekel bayi olmak üzere toplam 509 iş yeri kontrol edildi. 108 tim, 330 personelle çalışma yapan Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uygulamalarda 21 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 36 bin 262 adet makaron, 135 bin 675 adet yaprak sigara kağıdı, 27 bin 920 adet sigara filtresi, 109 kilogram kıyılmış tütün, 9 kilogram nargile kömürü, 4 kilogram nargile tütünü ve 1 litre kaçak bandrollü içki ele geçirdi. Diğer yandan 4 bin 197 şahsın UYAP sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı. 2 işletme ve 14 şahsa toplam 69 bin 112 lira idari para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Bursa, Güvenlik, Ceza, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sigara ve Alkol Kaçakçılarına Göz Açtırılmadı - Son Dakika


23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:49 ''Ormanın hayaleti'' fotokapana yakalandı
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:25:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Sigara ve Alkol Kaçakçılarına Göz Açtırılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement