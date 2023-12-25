Bursa\'da Sigara ve Alkol Kaçakçılarına Göz Açtırılmadı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi sigara ve alkol kaçakçılarına göz açtırmadı. 2 işletme ve 14 şahsa toplamda 69 bin 112 lira ceza kesildi.

Jandarma ekiplerince 36 alkollü mekan, 108 büfe, 252 bakkal, 111 kahvehane ve 2 tekel bayi olmak üzere toplam 509 iş yeri kontrol edildi. 108 tim, 330 personelle çalışma yapan Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uygulamalarda 21 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 36 bin 262 adet makaron, 135 bin 675 adet yaprak sigara kağıdı, 27 bin 920 adet sigara filtresi, 109 kilogram kıyılmış tütün, 9 kilogram nargile kömürü, 4 kilogram nargile tütünü ve 1 litre kaçak bandrollü içki ele geçirdi. Diğer yandan 4 bin 197 şahsın UYAP sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı. 2 işletme ve 14 şahsa toplam 69 bin 112 lira idari para cezası uygulandı. - BURSA