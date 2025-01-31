Bursa'da Silah Operasyonu: 20 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Silah Operasyonu: 20 Tabanca Ele Geçirildi

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KOM polisi, ticari araçta zulalanmış 20 ruhsatsız tabanca ile bir şüpheliyi yakaladı.

31.01.2025 09:31
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Bursa'da film gibi operasyon kamerada

KOM polisi ticari araca zulalanmış 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

BURSA - Bursa KOM'un silah tacirlerine yaptığı operasyon film sahnelerini aratmadı. Farklı ilden Bursa'ya silah sokacağı tespit edilen bir kişi polis takibi sonrası operasyonla yakalandı. Şüpheli şahsın geldiği ticari transit aracın kapı döşemelerinden bile zula yapılmış tabanca çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği'nce ruhsatsız silah imal ve ticaretini önlemek üzere yapılan çalışmalarda il dışından Bursa'ya kaçak silah ticareti yapılacağı bilgisi alındı. Durum üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli otomobili takibe aldı. Bursa sınırları içine giren şüpheli araç, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla durduruldu. Şüpheli E.A., ekiplerce gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli E.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Silah Operasyonu: 20 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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