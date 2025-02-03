Bursa'da Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bursa\'da Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ve parçaları ele geçirildi.

03.02.2025 08:25
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen 'MERCEK-28' operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır; 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili, 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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