İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen 'MERCEK-28' operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır; 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili, 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?