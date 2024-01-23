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Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Bursa'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın sebebi, Ertaş Gezengilciler'in Erdinç Cedik'in yengesini rahatsız etmesiyle başlayan tartışma olarak belirlendi. Taraflar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
23.01.2024 - 19:17,
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Bursa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sebebi ortaya çıktı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ertaş Gezengilciler'in (52) Erdinç Cedik'in (41) yengesini rahatsız etmesi üzerine sinirlenen Cedik ile Gezengilciler arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yakınları ise yaralıları kendi araçlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Ertaş Gezengilciler kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdinç Cedik'in ise hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayda kullanılan silahlara polis tarafından el konulurken olay ile alakalı soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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