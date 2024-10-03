Bursa\'da Silahlı Saldırı

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Eski nişanlısının önünü kesip ateş etti

Şans eseri kurşunların hedefi olmayan kız korku dolu anlar yaşadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uzaklaştırma kararı olan eski nişanlının önünü kesip silahla ateş açtı. Şans eseri kendisini sıyıran kurşun kız yara almadan kurtulurken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay Kemalpaşa mahallesi Hacı Süleyman Sokakta meydana geldi. Asel Ö.evine gitmek üzere yürümeye başladı. Kadının eski nişanlısı Hakan B., yürüyerek takip etmeye başladı. Hakan B. sokakta eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan B. eski nişanlısına elindeki tabancayla ateş edip kaçtı. Kadın şans eseri yaralanmadı. Olay yerine çok polis ekipleri sevk edildi. Asel Ö.'nün bir süre önce ayrılığı eski nişanlısının rahatsız etmesi sonucu uzaklaştırma kararı da aldığı öğrenildi. Polise olayı anlatan Asel Ö., "Silahlı bana doğrulttu. Öldürmesini bekledim" dedi.

Ekipler kaçan şüpheliyi arıyor.