Bursa'da Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Silahlı Saldırı

Bursa\'da Silahlı Saldırı

Eski nişanlısı tarafından hedef alınan kadın şans eseri kurtuldu, saldırgan kaçtı.

03.10.2024 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski nişanlısının önünü kesip ateş etti

Şans eseri kurşunların hedefi olmayan kız korku dolu anlar yaşadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uzaklaştırma kararı olan eski nişanlının önünü kesip silahla ateş açtı. Şans eseri kendisini sıyıran kurşun kız yara almadan kurtulurken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay Kemalpaşa mahallesi Hacı Süleyman Sokakta meydana geldi. Asel Ö.evine gitmek üzere yürümeye başladı. Kadının eski nişanlısı Hakan B., yürüyerek takip etmeye başladı. Hakan B. sokakta eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan B. eski nişanlısına elindeki tabancayla ateş edip kaçtı. Kadın şans eseri yaralanmadı. Olay yerine çok polis ekipleri sevk edildi. Asel Ö.'nün bir süre önce ayrılığı eski nişanlısının rahatsız etmesi sonucu uzaklaştırma kararı da aldığı öğrenildi. Polise olayı anlatan Asel Ö., "Silahlı bana doğrulttu. Öldürmesini bekledim" dedi.

Ekipler kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İnegöl, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 22:11:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement