Bursa'da Silahlı Saldırı
17.04.2026 09:22
Bursa'da tartışma sonrası C.M. aracıyla takip edilip yüzünden vuruldu, ağır yaralandı.

Bursa'da iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Şüpheli, tartıştığı kişiyi aracıyla takip ederek yüzünden vurdu. Yaralanan şahsın çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Kamelya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.M. (27) ile U.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.M. aracıyla olay yerinden ayrılmak istedi. Bu sırada U.K., aracından C.M.'ye doğru 2 el ateş açtı.

Şüpheli U.K., olay yerinden kaçan C.M.'yi bu kez İzmir Yolu üzerinde takip ederek önünü kesti. Burada yeniden silahına sarılan U.K., C.M.'nin bulunduğu araca ateş etti. Açılan ateş sonucu mermi, aracın ön camından içeri girerek C.M.'nin yüzüne isabet etti. Elmacık kemiğine saplanan kurşunla ağır yaralanan C.M. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, saldırının ilk yaşandığı Kamelya Caddesi'nde yapılan incelemelerde 2 adet boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, kovanları delil poşetlerine alarak detaylı inceleme başlattı.

Yaralanan C.M.'nin daha önce çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli U.K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Bursa, Suç, Son Dakika

