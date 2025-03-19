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Bursa'da Silahlı Saldırı: CHP Adayı Ceyhun Avcı Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Silahlı Saldırı: CHP Adayı Ceyhun Avcı Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, köy kahvehanesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan CHP Orhangazi Belediye Meclisi adayı Ceyhun Avcı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında, Ceyhun Avcı'nın tartıştığı işletmeci Onur E. tarafından tüfekle vurulduğu öğrenildi.

19.03.2025 02:14  Güncelleme: 02:17
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Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde köy kahvehanesinde yaşanan silahlı saldırıda tüfekle ağır yaralanan Ceyhun Avcı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen Ceyhun Avcı'nın 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Orhangazi Belediye Meclis üyesi adayı olduğu belirlendi.

Olay gece saat 23.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce köy kahvehanesini işleten Onur E. ile aralarında husumet olduğu belirlenen Ceyhun Avcı, kendisine ait otomobil ile köy kahvehanesinin önüne geldi. İddiaya göre elinde tornavida ile kahveye girip işletmeci Onur E. ile tartışmaya başladı.

Tüfekle ağır yaralandı

Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E. tüfekle Ceyhun Avcı'ya ateş etti. Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı, olay yerine çağrılan ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ceyhun Avcı'yı tüfekle yaralayan Onur E. ise olay yerinden kaçtı.

Talihsiz adam kurtarılamadı

Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı ise kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Meclis üyesi adayı olmuştu

Olayda hayatını kaybeden Ceyhun Avcı 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Orhangazi Belediye meclis üyesi adayı olmuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Silahlı Saldırı: CHP Adayı Ceyhun Avcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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