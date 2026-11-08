Bursa'da sinyalsiz dönüş kazaya neden oldu, otomobil refüje çıktı - Son Dakika
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Bursa'da sinyalsiz dönüş kazaya neden oldu, otomobil refüje çıktı

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Bursa Ankara Yolu Caddesi'nde Davutdede metro istasyonu önünde sinyal vermeden sağa dönen sürücü, sağ şeritteki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken iki araçta maddi hasar oluştu, çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı ve kaza anı kameraya yansıdı.

Bursa Ankara Yolu Caddesi'nde sinyal vermeden ani manevrayla orta şeritten sağa dönmek isteyen sürücü, sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı başka bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Kaza, Bursa Ankara Yolu Caddesi'nin İzmir istikameti, Davutdede metro istasyonu önünde meydana geldi. Orta şeritte seyir halinde olan bir otomobil, sinyal vermeden ani manevrayla sağa dönmek istedi. Bu sırada sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjün üzerine çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, orta şeritte ilerleyen otomobilin aniden sağa yönelerek diğer araca çarptığı ve otomobilin refüje çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelAnkaraBursaKazaSon Dakika

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