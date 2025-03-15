Bursa'da Sırtından Bıçaklanan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Sokak ortasında sırtından bıçaklandı

BURSA - Bursa'da sokakta yürürken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sırtından bıçaklanan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen T.A. kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. T.A. kanlar içinde yerde kalırken şüpheli ise olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.