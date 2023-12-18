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Bursa'da sitelere dadanan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da sitelere dadanan hırsızlar yakalandı

Bursa'da sitelerin depolarına ve yönetim odalarına dadanan hırsızlar, 15 günde 150 bin liralık malzeme çaldı. Hırsızların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Asayiş Polisi tarafından yapılan soruşturma sonucunda bir kişi tutuklandı.

Bursa\'da sitelere dadanan hırsızlar yakalandı
18.12.2023 - 22:34,
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Sitelerin depolarına ve yönetim odalarına dadanan hırsızlar kamerada

Bursa'da 2 hırsız sitelere dadandı, 15 günde 150 bin liralık malzeme çaldılar

BURSA - Bursa'da sitelerin depolarına ve yönetim odalarına dadanan hırsızlar 15 günde 150 bin liralık malzeme çaldı. Hırsızların görüntüleri sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatan Bursa Asayiş Polisi suç dosyası kabarık olan zanlıları çok geçmeden yakaladı. Bir kişi tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki yaklaşık 10 sitenin depo ve yönetim odalarına giren hırsızlar, yaklaşık 150 bin liralık malzeme çaldı. Gelen hırsızlık ihbarları üzerine hareke geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tek tek güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu, sitelere dadanan hırsızlardan A.R.B. gözaltına alındı. Yaklaşık 42 suçtan dosyası ve 5 aranma kaydı olan A.R.B., ilk ifadesinde çaldığı malları hurda pazarında sattığını itiraf etti.

Sitelerdeki güvenlik kameralarına yansıyan anlar ise hırsızların pişkinliğini gözler önüne serdi. Güvenlik kameraları fark etmelerine rağmen ellerini kollarını sallaya sallaya siteye giren zanlılardan biri gözcülük yaparken, diğeri ise kapıyı açmaya çalıştı. Sitenin yönetim odasına giren zanlılar, koltuk üzerindeki çantayı alırken, çekmecelerde ise değerli eşya aradı.

Zanlılardan 38 suç kaydı ve 1 aranması olan M.Y.'nin de yakalanması için ekipler, çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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