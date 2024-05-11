Bursa\'da Sitenin Bahçesine Giren Yılan Panik Yarattı

Bursa'da bir sitenin bahçesine giren yılan, site sakinlerine panik yaşattı. Yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin bahçesine yılan girdi. Yılanı gören vatandaşlar panik yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yılanı yakalayarak site bahçesinden çıkardı. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA
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