Bursa'da Sokak Ortasında Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Bursa'da Sokak Ortasında Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa\'da Sokak Ortasında Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Davutdede Mahallesi'nde bir ara sokakta park halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, otomobile müdahale ederek yangını söndürdü.

17.04.2024 10:08
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Bursa'da bir otomobil sokak ortasında alev alev yandı.

Yangın, Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokakta bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak ortasında alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil alev alev yanması vatandaşların kamerasına yansıdı - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sokak Ortasında Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Sokak Ortasında Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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