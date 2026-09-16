Bursa'da sosyal medyada suç örgütü paylaşımı yapan 19 şüpheliye eş zamanlı operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da sosyal medyada suç örgütü paylaşımı yapan 19 şüpheliye eş zamanlı operasyon

Bursa\'da sosyal medyada suç örgütü paylaşımı yapan 19 şüpheliye eş zamanlı operasyon
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa polisi, suç örgütlerini öven sosyal medya paylaşımlarında bulundukları belirlenen 19 şüpheliye yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda fişek ele geçirilirken yakalanan şüphelilerden 10'u adli makamlara sevk edildi, 5 kişi aranıyor.

Bursa polisi; suç teşkil ettiği belirlenen sosyal medya paylaşımlarında bulundukları belirlenen 19 şüpheliye yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda ve farklı ebatlarda fişek ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 10'u adli makamlara sevk edildi. Diğer 4 şahsın işlemleri devam ederken 5 kişinin de arandığı belirtildi. Şahısların sosyal medya hesaplarında, "Bursa için mekan yağmalama, molotoflama, adam yaralama yapılır. Sağlam kişiler yazsın" "Bursa için tetik işi lazım. 2 kişiyiz" ifadeleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven ve örgütsel faaliyetleri özendirici paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, suç örgütlerine katılım çağrısı yaptıkları, bu yapılar içerisinde yer almak isteyen kişilere yönelik yönlendirmelerde bulundukları ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine aracılık ettikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, Bursa genelinde suç teşkil ettiği belirlenen sosyal medya paylaşımlarında bulundukları belirlenen 19 şüpheliye yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda ve farklı ebatlarda fişek ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 10'u adli makamlara sevk edildi. Diğer 4 şahsın işlemleri devam ederken 5 kişinin de arandığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, suç örgütlerini öven, bu yapılara katılımı teşvik eden ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulunan kişilere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtilerek, "Bursa sokaklarının huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"Sokaklar Güvende" mesajıyla kamuoyuna duyurulan operasyon, suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Medya, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sosyal medyada suç örgütü paylaşımı yapan 19 şüpheliye eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
14:15
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi Galatasaray’da ilk veda
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 14:58:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da sosyal medyada suç örgütü paylaşımı yapan 19 şüpheliye eş zamanlı operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement