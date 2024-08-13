Bursa'da su kavgası sonucu bir kişi öldü, şüpheliler adliyeye sevk edildi

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Bursa'da sudan sebep yüzünden 1 kişinin öldüğü olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da sudan sebep yüzünden 1 kişinin öldüğü, 5 kişininde yaralandığı kavganın 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. Sokak ortasında çıkan kavgada birbirine bıçakla saldırılan taraflardan Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı. Tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kavga anı kamerada

1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı olaya ait güvenlik kamerası ortaya çıkarken, görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Olay sonrası gözaltına alınan M.B. ve yaşı küçük B.Y. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.